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Держу кошку, русского и канареек

Держу кошку, русского и канареек

- Ой, Вы знаете, это такая забота, такая забота! Прогулочная площадка далеко, и нам с Тоби приходится добираться до неё почти полчаса! Дама в клетчатом умильно посмотрела на громадную собаку своей собеседницы, засюсюкала, сложив губки бантиком: - Но зато какой у вас хво-остик! – пёс, чувствуя поток ласки, изливаемый прямо на него, неистово заколотил хвостом из стороны в сторону, - Какой у нас носик, ушки! Этот намордник вам так идёт, - не собака, а прелесть! Хозяйка Прелести поправила шляпку, бросив взгляд на блестящую решётку намордника, сквозь которую восторженно капала собачья слюна.

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