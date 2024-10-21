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Элементарно, Ватсон! Простой тест на эрудицию, который никто не может пройти

Элементарно, Ватсон! Простой тест на эрудицию, который никто не может пройти

Проверьте свою эрудицию — она у вас банальная или нормальная для духовных людей? фото: Пименов Роман / PhotoX / Legion MediaЭрудитами не рождаются, эрудитами становятся! Красиво, спасибо, но нет, мы это не сами придумали — прочитали на какой-то картонке со словом «Сократ».

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