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Курские новости

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Курск останется без воды из-за ремонта сетей 24 сентября

Курск останется без воды из-за ремонта сетей 24 сентября

Вода отключится на сутки в Железнодорожном округе Курска полностью, в Сеймском и Центральном — на части улиц.

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