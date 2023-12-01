Герман Греф и Ольга Голодец прибыли на Алтай и прогулялись по "Манжероку"

Топ-менеджер Сбера и другие гости посетят большое открытие пятизвездочного курорта Сбера Председатель правления Сбербанка Герман Греф прибыл в Горный Алтай на официальное открытие пятизвездочного курорта "Манжерок".
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