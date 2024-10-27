ВС РФ нанесли удар по отделу полиции в оккупированной ВСУ Константиновке Вечером 26 октября Вооруженными силами России нанесены удары по объектам противника в Константиновке.
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ВС РФ нанесли удар по отделу полиции в оккупированной ВСУ Константиновке Вечером 26 октября Вооруженными силами России нанесены удары по объектам противника в Константиновке.
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