ФСБ сообщила о задержании шестерых россиян за поджоги по заданию Киева

В трех регионах России задержаны шесть человек, которые по заданию украинских кураторов совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций к 9 мая, сообщили в ФСБВ ведомстве рассказали, что задержания прошли в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях.
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