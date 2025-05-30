ФСБ сообщила о задержании шестерых россиян за поджоги по заданию Киева

В трех регионах России задержаны шесть человек, которые по заданию украинских кураторов совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций к 9 мая, сообщили в ФСБВ ведомстве рассказали, что задержания прошли в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях.