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WP: Вашингтон еще с января пытается уговорить Киев отступить из Бахмута

WP: Вашингтон еще с января пытается уговорить Киев отступить из Бахмута

Белый дом предупреждал Киев, что украинская армия не сможет удержать Бахмут. Причем призывы оставить город со стороны США звучат уже не первый месяц.

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