Повторный прокат «Сумерек» в России установил кассовый рекорд

Фильм Кэтрин Хардвик «Сумерки» 2008 года, повторно вышедший в российский прокат 17 сентября, занял первое место по сборам среди всех сентябрьских релизов в стране.
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