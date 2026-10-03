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Регионы России

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Повторный прокат «Сумерек» в России установил кассовый рекорд

Повторный прокат «Сумерек» в России установил кассовый рекорд

Фильм Кэтрин Хардвик «Сумерки» 2008 года, повторно вышедший в российский прокат 17 сентября, занял первое место по сборам среди всех сентябрьских релизов в стране.

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