Песков назвал неправдой заявление Зеленского об отсутствии у ВС РФ успехов на поле боя

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 декабря в разговоре с «Известиями» назвал неправдой слова украинского лидера Владимира Зеленского о якобы отсутствии у российских войск за год какого-либо успеха на поле боя.
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