Инструктор FPV-дронов Вайк пошёл на СВО после прилёта БПЛА в район Москва-Сити

Инструктор FPV-дронов Вайк рассказал военкору RT Владу Андрице, что принял решение пойти на СВО после того, как в 2023 году дроны ВСУ прилетели в район Москва-Сити, куда должна была поехать на экскурсию в деловой центр его дочь.
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