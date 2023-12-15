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Книги врагов народа изымают из продажи

Книги врагов народа изымают из продажи

Книги врагов народа изымают из продажиСеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приостановила продажи книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова* после их высказываний.

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Комментарии
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Борис Виленский
Пусть обратятся ко мне. Дам полный список писателей-предателей. Русская литература не помойка.
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12 час.
В
Владимир
Книги этих врагов России надо не только изъять из продажи, но и сжечь.
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10 час.
M
Malina
лучше - на переработку. больше пользы
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10 час.

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