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Трамп назвал Зеленского одним из величайших продавцов в истории

Трамп назвал Зеленского одним из величайших продавцов в истории

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в рамках выступления на своем предвыборном митинге, который состоялся на территории Огайо, озвучил призыв о выдаче денежных средств Украине в долг.

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