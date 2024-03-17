Трамп назвал Зеленского одним из величайших продавцов в истории

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в рамках выступления на своем предвыборном митинге, который состоялся на территории Огайо, озвучил призыв о выдаче денежных средств Украине в долг.
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