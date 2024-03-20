Школьное лесничество «Зеленый дом» в Протвине приняло 30 новых учащихся

Еще 30 человек стали учащимися школьного лесничества «Зеленый дом» в Протвине. В торжественной обстановке после напутственных слов наставника от филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» им вручили удостоверения представителей школьного лесничества.
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