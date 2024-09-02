Сикорский призвал сбивать российские ракеты, не считаясь с НАТО

Польша обязана сбивать российские ракеты до того, как они войдут в ее воздушное пространство, несмотря на противодействие НАТО, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью, опубликованном 2 сентября газетой Financial Times.
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