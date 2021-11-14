Украинец о Европе, которая предложила направить белорусских мигрантов к ним

Возьмите к себе в квартиру пару семей,если жалко-они вас точно не пожалеют.

Эти беженцы и так настрадались, за что же их в Хохлостан? А Чорновил-то! Ужас как деградировал, а ещё лет десять назад был одним из самых здравомыслящих политиков на Украине.

батянька чем-то думал, когда пускал их в Беларусь, пускай теперь их взад вертает или на поля - бульбу копать лопатами за 20 евро в месяц, так они сами потекают

Жук Добрый

Александр Васечкин батянька чем-то думал, когда пускал их в Беларусь, пускай теперь их взад вертает или на поля - бульбу копать лопатами за 20 евро в месяц, так они сами потекают

Батяня всё правильно сделал. Он их дома не бомбил и к себе не звал. А дорогу в гейропу открыл. А ты парочку чурок себе забери, пусть копают )