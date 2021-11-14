Наталия Ефимова Немцы устами депутата Бундестага от СДПГ предложили отправить белорусских мигрантов на Украину.
Украинец о Европе, которая предложила направить белорусских мигрантов к ним
Комментарии
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Mike х
Елена Филиппова
Эти беженцы и так настрадались, за что же их в Хохлостан? А Чорновил-то! Ужас как деградировал, а ещё лет десять назад был одним из самых здравомыслящих политиков на Украине.
Возьмите к себе в квартиру пару семей,если жалко-они вас точно не пожалеют.
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7 час.
3
Александр Васечкин
батянька чем-то думал, когда пускал их в Беларусь, пускай теперь их взад вертает или на поля - бульбу копать лопатами за 20 евро в месяц, так они сами потекают
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4 час.
1
Жук Добрый
Александр Васечкин
батянька чем-то думал, когда пускал их в Беларусь, пускай теперь их взад вертает или на поля - бульбу копать лопатами за 20 евро в месяц, так они сами потекают
Батяня всё правильно сделал. Он их дома не бомбил и к себе не звал. А дорогу в гейропу открыл. А ты парочку чурок себе забери, пусть копают )
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39 мин.
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