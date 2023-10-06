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«Для Ксюшиного блага и состояния я заблокировала ее», – бывшая жена Малафеева об отношениях с падчерицей

«Для Ксюшиного блага и состояния я заблокировала ее», – бывшая жена Малафеева об отношениях с падчерицей

После развода Вячеслава Малафеева со второй женой из-за границы прилетела старшая дочь спортсмена. Выяснилось, что Ксения не любила мачеху, а теперь может беспрепятственно видеться с отцом.

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