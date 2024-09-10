Мухаметшин: 86 депутатов от «Единой России» — это очень большая ответственность

Секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Государственного Совета РТ VI созыва Фарид Мухаметшин прокомментировал итоги выборов в республиканский парламент VII созыва.
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