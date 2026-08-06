Несостоявшийся взрыв над Европой: что делал дрон с СВУ у Ан-124 «Руслан» в Лейпциге

Надежда

Nikolia Vovchenko

Так всё было рассчитано на западного зрителя, поэтому и такая постановка...И, если бы &quot;наши&quot; типа надзоры не глушили иносраные мессенджеры, то многие русские пользователи сразу же разнесли бы западный сценарий в пух и в прах, но...Пока, что мы можем писать только внутри России