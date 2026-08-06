5 августа аэропорт Лейпциг/Галле (ФРГ) был временно закрыт после обнаружения БПЛА с взрывным устройством рядом с украинским грузовым самолётом Ан-124 «Руслан».
Несостоявшийся взрыв над Европой: что делал дрон с СВУ у Ан-124 «Руслан» в Лейпциге
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolia Vovchenko
Если раньше, до блокировки в России западных мессенджеров, русскоязычные пользователи из России все эти западные сценарии множили на "ноль", то теперь, из-за "заботы" "наших" надзоров мы не можем своевременно отражать такие нападки запада на Россию...
Ответить
1 м.
Надежда
Nikolia Vovchenko
Так всё было рассчитано на западного зрителя, поэтому и такая постановка...И, если бы &quot;наши&quot; типа надзоры не глушили иносраные мессенджеры, то многие русские пользователи сразу же разнесли бы западный сценарий в пух и в прах, но...Пока, что мы можем писать только внутри России
А вы разве не можете поставить себе на телефон VPN?
Ответить
1 м.
T
Tigra07
Нужно иметь ну очень "сильные" мозги, чтобы предположить изготовление спецслужбами самодельной взрывчатки из аммофоса. При наличии у них же неограниченных возможностей получить нормальные компоненты.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии