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Несекретные материалы

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Несостоявшийся взрыв над Европой: что делал дрон с СВУ у Ан-124 «Руслан» в Лейпциге

Несостоявшийся взрыв над Европой: что делал дрон с СВУ у Ан-124 «Руслан» в Лейпциге

5 августа аэропорт Лейпциг/Галле (ФРГ) был временно закрыт после обнаружения БПЛА с взрывным устройством рядом с украинским грузовым самолётом Ан-124 «Руслан».

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Если раньше, до блокировки в России западных мессенджеров, русскоязычные пользователи из России все эти западные сценарии множили на &quot;ноль&quot;, то теперь, из-за &quot;заботы&quot; &quot;наших&quot; надзоров мы не можем своевременно отражать такие нападки запада на Россию...
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1 м.
Надежда
Nikolia Vovchenko
Так всё было рассчитано на западного зрителя, поэтому и такая постановка...И, если бы &amp;quot;наши&amp;quot; типа надзоры не глушили иносраные мессенджеры, то многие русские пользователи сразу же разнесли бы западный сценарий в пух и в прах, но...Пока, что мы можем писать только внутри России
А вы разве не можете поставить себе на телефон VPN?
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1 м.
T
Tigra07
Нужно иметь ну очень &quot;сильные&quot; мозги, чтобы предположить изготовление спецслужбами самодельной взрывчатки из аммофоса. При наличии у них же неограниченных возможностей получить нормальные компоненты.
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1 м.