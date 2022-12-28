Гусеницы, орудия, что еще можно изменить

Барабанные танки, осадный режим, двухствольные машины и машины с двумя режимами двигателя — это далеко не все интересное, что недавно появилось в игре World of Tanks).
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