Как русские у американцев символ капитализма и гегемонии за бесценок забрали...

Дмитрий Гурин Ну х.з. Как это у Г.П. "Совят по осени считают". Надо не забывать о договорах и документах Мишустина о 5-и годах.... Два уже прошли но все может быть так что как раз подождем конца осени...если сами штаты до этого не воспламенятся..

soylosan зачем? есть Теремок. В макдачку люди за бургерами хотят, а не за блинами. Давайте купите отлаженную прачечную и переоборудуйте ее в слесарку. Это видимо по вашему очень выгодно будет?