ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В жизни англосаксонского бизнесмена есть три плохие новости - когда он теряет доступ к дешёвому российскому сырью, когда ему поднимают процентные ставки и когда он лишается рынка России.
Как русские у американцев символ капитализма и гегемонии за бесценок забрали...
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну х.з. Как это у Г.П. "Совят по осени считают". Надо не забывать о договорах и документах Мишустина о 5-и годах.... Два уже прошли но все может быть так что как раз подождем конца осени...если сами штаты до этого не воспламенятся..
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9 час.
soylosan
зачем? есть Теремок. В макдачку люди за бургерами хотят, а не за блинами. Давайте купите отлаженную прачечную и переоборудуйте ее в слесарку. Это видимо по вашему очень выгодно будет?
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5 час.
Игорь Василевский
Западники ушли, что бы при случае вернуться. У многих договора составлены с правом обратного выкупа за тот же один рубль, за который они бизнес и продали. Интересно, а с этого одного рубля НДС был заплачен? НО!!!! Практика показала, что более 60% буржуинов в России остались - поменяв бренд, организационную форму и т. д. Но лишь бы остаться в России! Слишком хорошо здесь работается!
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1 час.
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