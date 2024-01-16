Правительство поддержало законопроект о конфискации имущества за фейки об армии России

В правительстве поддержали законопроект, предусматривающий возможность конфискации имущества у осужденных по статье о распространении недостоверной информации о действиях ВС РФ и публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.
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