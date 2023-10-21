Нутрициолог рассказала о плюсах и минусах трех популярных типов питания

Питание — рычаг воздействия на весь организм: как на физическое, так и на ментальное здоровье. Неудивительно, что человек любит экспериментировать со своим рационом и искать подходящий лично ему тип питания.
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