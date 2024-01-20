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Е.А. Головин, генерал от инфантерии, генерал-адъютант русской императорской армии,

Е.А. Головин, генерал от инфантерии, генерал-адъютант русской императорской армии, который с 30 ноября 1837 по 25 октября 1842 занимал пост командира Отдельного Кавказского корпуса («Очерк положения военных дел на Кавказе, с начала 1838 по конец 1842 года».

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