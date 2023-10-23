В Петербурге зафиксировали самый холодный день осени

Минувшее воскресенье в Северной столице стало самым холодным днем этой осени. Среднесуточная температура составила всего +1,3 градуса, а максимальная - +3,3 градуса, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
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