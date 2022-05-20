МИД Латвии пообещал России "уши мертвого осла" вместо компенсации за памятник Освободителям Риги

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич отреагировал на протест МИД России относительно решения латвийского парламента, разрешающего снос советских памятников в республике, в том числе монумента Освободителям Риги от фашистских захватчиков.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич отреагировал на протест МИД России относительно решения латвийского парламента, разрешающего снос советских памятников в республике, в том числе монумента Освободителям Риги от фашистских захватчиков.
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