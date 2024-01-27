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Генконструктор Леонов рассказал, когда "Цирконы" примут на вооружение

Генконструктор Леонов рассказал, когда "Цирконы" примут на вооружение

РИА Новости/Министерство обороны РФ Гиперзвуковые ракеты "Циркон" необходимо какое-то время поэксплуатировать, прежде чем принимать их на вооружение, рассказал журналистам гендиректор—генконструктор НПО машиностроения (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Александр Леонов.

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