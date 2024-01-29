Суд в Москве заочно арестовал Певчих, Ярмыш и еще двух сотрудников ФБК

Басманный суд Москвы заочно арестовал четырех сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена) Марию Певчих, Киру Ярмыш, Дмитрия Низовцева и Анну Бирюкову (все они признаны в РФ иноагентами).