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Суд в Москве заочно арестовал Певчих, Ярмыш и еще двух сотрудников ФБК

Суд в Москве заочно арестовал Певчих, Ярмыш и еще двух сотрудников ФБК

Басманный суд Москвы заочно арестовал четырех сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена) Марию Певчих, Киру Ярмыш, Дмитрия Низовцева и Анну Бирюкову (все они признаны в РФ иноагентами).

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