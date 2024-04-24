Джо Сейвуд: Антонелли может заменить Сарджента уже в Имоле

Джо Сейвуд: Антонелли может заменить Сарджента уже в ИмолеMercedesЮниор Mercedes Андреа Кими Антонелли может дебютировать в Формуле 1 уже на Гран При Эмилии-Романьи, который пройдет с 17 по 19 мая в Имоле По словам авторитетного журналиста Джо Сейвуда, «Серебряные стрелы» намерены отдать итальянского пилота в аренду в Williams, где он заменит Логана Сарджента.
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