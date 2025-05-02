В России потушили 57 природных пожаров за сутки

В России за сутки удалось потушить 57 природных пожаров. Об этом пишет «Московский комсомолец». По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, ликвидированы очаги на общей площади более 30 тысяч гектаров.
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