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«ГИТИСФЕСТ» фестивалендә катнашучылар Казанда өч спектакль күрсәтте

«ГИТИСФЕСТ» фестивалендә катнашучылар Казанда өч спектакль күрсәтте

Казанга «А.С.Попов» теплоходында «ГИТИСФЕСТ: Театраль Идел буе 2026» халыкара фестиваль-лабораториясе катнашучылары килде.

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