ВШЭ: многодетные семьи стали лидерами по доле имеющих кредиты

Доля многодетных семей с кредитами по итогам 2023 года выросла до 67% с 59% годом ранее. В результате эта категория россиян стала лидером по доле имеющих кредиты, пишет РБК со ссылкой на данные исследования Института социальной политики НИУ ВШЭ.
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