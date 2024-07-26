ВШЭ: многодетные семьи стали лидерами по доле имеющих кредиты

Доля многодетных семей с кредитами по итогам 2023 года выросла до 67% с 59% годом ранее. В результате эта категория россиян стала лидером по доле имеющих кредиты, пишет РБК со ссылкой на данные исследования Института социальной политики НИУ ВШЭ.