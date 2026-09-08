Ортопед Галикеев: «Обувь не должна давить, натирать кожу или мешать пальцам двигаться»

Ортопед Дмитрий Галикеев сообщил, что обувь не должна давить на стопу в надежде на то, что со временем она растянется.
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