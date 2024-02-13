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Медведев назвал «поносом» реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина Карлсону

Медведев назвал «поносом» реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина Карлсону

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал «поносом» реакцию канцлера Германии Олафа Шольца и руководителя правительства Великобритании Риши Сунака на интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

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