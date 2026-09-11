Популярный телеведущий взошел на престол королевства в Африке

Телеведущий и редактор гостелеканала неожиданно сменил студию на королевский трон. В угандийском королевстве Торо новым монархом объявили принца Эдварда Рукиди Киджанангоме, однако практически сразу вокруг престолонаследия вспыхнул бурный конфликт.
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