Практикум по формированию умений и навыков по сохранению и укреплению психического здоровья.

19 декабря на базе ГУО ´Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска´ состоялось заседание городской школы молодого педагога дополнительного образования, имеющего стаж в должности до 2-х лет по теме ´Педагог дополнительного образования: профессиональные затруднения и пути их преодоления´.