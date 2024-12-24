Практикум по формированию умений и навыков по сохранению и укреплению психического здоровья.

19 декабря на базе ГУО ´Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска´ состоялось заседание городской школы молодого педагога дополнительного образования, имеющего стаж в должности до 2-х лет по теме ´Педагог дополнительного образования: профессиональные затруднения и пути их преодоления´.
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