Официальным автомобилем ПМЭФ-2024 стали автомобили премиального бренда HONGQI

На протяжении всех дней работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) для передвижения его спикеров и партнеров будут использоваться автомобили премиального бренда из Китая – HONGQI (Хончи).
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