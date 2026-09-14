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Россияне с триумфом выступили на чемпионате мира по спортивной аэробике в Испании

Россияне с триумфом выступили на чемпионате мира по спортивной аэробике в Испании

Триумфальное выступление российской сборной на чемпионате мира по спортивной аэробике в Испании. Наша команда выиграла медальный зачёт первенства, завоевав 19 наград - из них десять высшей пробы, четыре серебряные и пять бронзовых.

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