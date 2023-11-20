Круговой – об игре «Зенита» с Дзюбой: «Нынешний состав стал играть по-другому»

По его мнению, клуб сохраняет «неплохой уровень» игры. Защитника петербургского «Зенита» Данил Круговой рассказал, как изменился уровень игры клуба за два года из-за изоляции от участия в турнирах ФИФА и УЕФА.
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