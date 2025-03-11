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Царьград

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Бесплатное жильё для семей бойцов СВО на Ямале: новые льготы с 2025 года

Бесплатное жильё для семей бойцов СВО на Ямале: новые льготы с 2025 года

В Ямало-Ненецком автономном округе принято решение об освобождении семей участников СВО от платы за служебное жилье.

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