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«Клоуны остались». После удара ВС РФ на Украине сгорел склад основанной Зеленским студии «Квартал 95»

«Клоуны остались». После удара ВС РФ на Украине сгорел склад основанной Зеленским студии «Квартал 95»

Склад с реквизитом студии «Квартал 95», одним из основателей которой был в 2003 году глава киевского режима Владимир Зеленский, сгорел на Украине.

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