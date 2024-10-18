Макс Ферстаппен победил в спринт-квалификации в Остине, Норрис – 4-й

Макс Ферстаппен победил в спринт-квалификации в Остине, Норрис – 4-йGetty Images / Red Bull Content PoolДействующий чемпион мира Формулы 1 и лидер чемпионата Макс Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию в рамках Гран При США и начнёт с поула короткую субботнюю гонку.