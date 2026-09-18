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После смерти принцессы Дианы Чарльз был «вне себя от радости»

После смерти принцессы Дианы Чарльз был «вне себя от радости»

По словам графа Спенсера, после смерти принцессы Дианы ее бывший муж, в то время наследный принц Чарльз был «вне себя от радости» .

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