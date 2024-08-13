РУССКИМ ПОКАЗАЛИ КТО ЗДЕСЬ ХОЗЯИН: ЛИДЕРЫ ОПГ-ДИАСПОР ЗАКАТИЛИ БАНКЕТ ПРЯМО В КОЛОНИИ

Тёзка. С пидором западло и говорить и переписываться. А кувалда уже в его жопе поработала. Прощай! Кувалдометр.

виктор климахин

Вот поэтому надо убивать всех черножопых с чуркистана чурок исламистов басмачей муфтий и их семьи как бешенных собак шакалов гиен Вреда не будет только польза и без угрызения совести это нелюди от шайтана террористов и президентов чуркистана исламистов