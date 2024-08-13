ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Наглость мигрантов в России бьёт рекорды. Приезжие кошмарят местных жителей на воле, так как не боятся попасть на зону.
РУССКИМ ПОКАЗАЛИ КТО ЗДЕСЬ ХОЗЯИН: ЛИДЕРЫ ОПГ-ДИАСПОР ЗАКАТИЛИ БАНКЕТ ПРЯМО В КОЛОНИИ
Комментарии
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Александр Хироников
Тёзка. С пидором западло и говорить и переписываться. А кувалда уже в его жопе поработала. Прощай! Кувалдометр.
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7 час.
виктор климахин
Вот поэтому надо убивать всех черножопых с чуркистана чурок исламистов басмачей муфтий и их семьи как бешенных собак шакалов гиен Вреда не будет только польза и без угрызения совести это нелюди от шайтана террористов и президентов чуркистана исламистов
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6 час.
Георгий Корнев
Колись, мого в АП платят?
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2 час.
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