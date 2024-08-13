РУССКИМ ПОКАЗАЛИ КТО ЗДЕСЬ ХОЗЯИН: ЛИДЕРЫ ОПГ-ДИАСПОР ЗАКАТИЛИ БАНКЕТ ПРЯМО В КОЛОНИИ

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Наглость мигрантов в России бьёт рекорды. Приезжие кошмарят местных жителей на воле, так как не боятся попасть на зону.

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Комментарии
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Александр Хироников
Тёзка. С пидором западло и говорить и переписываться. А кувалда уже в его жопе поработала. Прощай! Кувалдометр.
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7 час.
виктор климахин
Вот   поэтому   надо  убивать  всех  черножопых   с  чуркистана   чурок  исламистов  басмачей  муфтий   и  их  семьи   как   бешенных  собак  шакалов   гиен   Вреда   не  будет   только  польза   и  без  угрызения  совести   это   нелюди   от   шайтана   террористов   и  президентов   чуркистана   исламистов
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6 час.
Георгий Корнев
Колись, мого в АП платят?
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2 час.

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