Уникальный сборник воспоминаний участников СВО пополнил книжные фонды Салехарда

Ямальский филиал фонда «Защитники Отечества» передал уникальный, первый в своем роде сборник воспоминаний и заметок участников Специальной военной операции «Жизнь за други своя» в книжные фонды Государственного архива Ямала и Национальной библиотеки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии