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Уникальный сборник воспоминаний участников СВО пополнил книжные фонды Салехарда

Уникальный сборник воспоминаний участников СВО пополнил книжные фонды Салехарда

Ямальский филиал фонда «Защитники Отечества» передал уникальный, первый в своем роде сборник воспоминаний и заметок участников Специальной военной операции «Жизнь за други своя» в книжные фонды Государственного архива Ямала и Национальной библиотеки.

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