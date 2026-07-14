Первый губернатор в России «пересел» на самокат

Он решил заменить свой Mercedes на китайский Aito M9 и теперь сам управляет автомобилем. Как сообщает Mash, предыдущий GLS450 Гусев считал "морально устаревшим", в то время как новый Mercedes оценивался примерно в 20 миллионов рублей.
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