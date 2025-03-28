⚖️ 28 марта Волгоградская область присоединится к Всероссийскому единому дню оказания бесплатной юридической помощи.
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⚖️ 28 марта Волгоградская область присоединится к Всероссийскому единому дню оказания бесплатной юридической помощи.