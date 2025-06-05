Обстреливавший жителей Курской области гранатометчик ВСУ получил 16 лет колонии

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Обстреливавший мирных жителей Курской области гранатометчик ВСУ Сергей Стокоз приговорен к 16 годам лишения свободы за совершение теракта в Курской области, сообщили в Следственном комитете России.
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