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Обстреливавший жителей Курской области гранатометчик ВСУ получил 16 лет колонии

Обстреливавший жителей Курской области гранатометчик ВСУ получил 16 лет колонии

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Обстреливавший мирных жителей Курской области гранатометчик ВСУ Сергей Стокоз приговорен к 16 годам лишения свободы за совершение теракта в Курской области, сообщили в Следственном комитете России.

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