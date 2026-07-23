Технологическая перезагрузка: «Ростелеком» выпустил новую версию медицинской информационной системы «Медиалог»

ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, ID a-30896F7NfYUJCUneVdT5TdyEc «Пост Модерн Текнолоджи» («П.М.Т.», входит в кластер «Ростелеком Здоровье») представил первый релиз новой отечественной медицинской информационной системы (МИС) «Медиалог 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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