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Демидов пропустит от 2 до 4 недель из-за травмы нижней части тела

Нападающий « Монреаля » Иван Демидов выбыл из строя из-за травмы нижней части тела. Канадский клуб сообщил, что 20-летний россиянин пропустит до двух до четырех недель В этом сезоне форвард набрал 2 (1+1) очка в 2 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

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