Официальный ресурс сообщил об объявленной тревоге в Киеве

В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщают официальные источники. Помимо столицы, в красной зоне находятся также Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области.
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