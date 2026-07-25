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Царьград

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Официальный ресурс сообщил об объявленной тревоге в Киеве

Официальный ресурс сообщил об объявленной тревоге в Киеве

В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщают официальные источники. Помимо столицы, в красной зоне находятся также Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области.

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